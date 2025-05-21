在几分钟内从多个存SCM储库批量导入并自动测试数百个项目。与现有的开发和DevOps工具无缝集成，以轻松配置扫描。
基于云的高性能应用安全解决方案，可满足安全、开发和DevOps团队的需求。
具有扫描功能的单一、多应用安全测试平台，可以满足从小型团队到大型企业的任何组织的需求。
轻松将 Polaris 直接连接到 GitHub, GitLab，Bitbucket 或 Azure 存储库 并设置项目自动扫描时间表。
在 Jenkins 工作流程中触发扫描，可根据违反策略的情况选择“破坏构建”或发送电子邮件警报。
在 Polaris UI 中集中对问题进行分类并确定其优先级，然后通过与 Jira 的集成将问题分配给开发人员。
获取检测到的漏洞的可操作摘要、AI生成的代码修复建议以及其他见解，以帮助您更快地构建安全软件。Polaris Assist将几十年来收集的真实数据与强大的大规模语言模型(LLM)相结合，使安全和开发团队能够通过以下方式提高生产力
• 简化分析
• 简化测试
• 加速AI的采用
Polaris漏洞分类服务可以帮助团队消除扫描结果中的噪音。
Black Duck 团队监控失败的扫描，并协助解决问题，以避免管道中断。