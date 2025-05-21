Black Duck Polaris Platform 是一款基于云的集成应用程序安全测试解决方案，针对开发和 DevSecOps 团队的需求进行了优化。
Black Duck Polaris Platform Overview

在单个应用安全平台中集成多个强大的分析引擎

Polaris将我们市场领先的安全分析引擎整合到一个统一的平台上，提供全面的智能风险管理解决方案。这使您能够根据应用程序、项目、时间表或SDLC事件在不同的时间灵活地运行不同的测试。

fAST Static

fAST Static

通过快速扫描，查找并修复专有代码和基础架构即代码(IaC)模板中的硬编码秘密和安全缺陷，提供准确的结果，并通过聚焦分析上次扫描后变更的代码，从而大大缩短扫描时间。

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fAST SCA

fAST SCA

通过Black Duck®安全咨询小组(BDSA)的具体指导来识别应用软件供应链中的漏洞，以帮助您评估其严重性和影响，以及潜在的解决方案和升级选项。

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fAST Dynamic

fAST Dynamic

简化web应用、单页应用、本机API和内部应用的动态测试。执行快速的自助扫描，只需简单设置，专为现代软件的复杂性而设计。

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随时随地自动执行任何扫描，且一次性完成整个扫描

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易于上手

在几分钟内从多个存SCM储库批量导入并自动测试数百个项目。与现有的开发和DevOps工具无缝集成，以轻松配置扫描。

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易于使用

基于云的高性能应用安全解决方案，可满足安全、开发和DevOps团队的需求。

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易于扩展

具有扫描功能的单一、多应用安全测试平台，可以满足从小型团队到大型企业的任何组织的需求。

用您正在使用的开发和DevOps工具进行自动扫描和策略执行

源代码管理器

轻松将 Polaris 直接连接到 GitHub, GitLab，Bitbucket 或 Azure 存储库 并设置项目自动扫描时间表。

持续集成工具

在 Jenkins 工作流程中触发扫描，可根据违反策略的情况选择“破坏构建”或发送电子邮件警报。

问题跟踪工具

在 Polaris UI 中集中对问题进行分类并确定其优先级，然后通过与 Jira 的集成将问题分配给开发人员。

报告和分析，帮助管理整个产品组合中的 AppSec 风险

  • 对漏洞进行分类
  • 审查和跟踪应用程序、分支,项目和测试类型的问题，并确定问题的优先级。 A screenshot demonstrating how the Polaris AppSec Platform tracks issues across applications, projects, branches, and test types.
  • 简化分析
  • 接收易于理解的问题摘要和代码修复建议，以快速解决漏洞。 A screenshot of the Black Duck Polaris dashboard showing issue summary, code analysis, and fix recommendations from Polaris Assist.
  • 跟踪进度
  • 实时查看应用程序、项目和团队的当前测试和以往测试。 A screenshot of the Black Duck Polaris dashboard showing test history tracking results.
  • 分析趋势
  • 使用可显示漏洞严重性和类型信息的视图，识别产品组合中的 AppSec 热点。 A screenshot of Black Duck Polaris Platform's test summary dashboard highlighting the holistic view of a company's health and risk posture.
A screenshot demonstrating how the Polaris AppSec Platform tracks issues across applications, projects, branches, and test types.
A screenshot of the Black Duck Polaris dashboard showing issue summary, code analysis, and fix recommendations from Polaris Assist.
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A screenshot of Black Duck Polaris Platform's test summary dashboard highlighting the holistic view of a company's health and risk posture.

用AI更快地构建安全软件

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获取检测到的漏洞的可操作摘要、AI生成的代码修复建议以及其他见解，以帮助您更快地构建安全软件。Polaris Assist将几十年来收集的真实数据与强大的大规模语言模型(LLM)相结合，使安全和开发团队能够通过以下方式提高生产力

• 简化分析

• 简化测试

• 加速AI的采用

访问专家服务，帮助确保一切顺利

分类

Polaris漏洞分类服务可以帮助团队消除扫描结果中的噪音。

故障排除

Black Duck 团队监控失败的扫描，并协助解决问题，以避免管道中断。

支持最常用的语言、框架和包管理器

联系销售部门以获取最新的语言、框架和包管理器支持

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Black Duck Polaris Platform

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