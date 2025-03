RFC2327 SDP: Session Description Protocol

RFC2543 SIP: Session Initiation Protocol Obsoleted by RFC3261

RFC2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication

RFC2976 The SIP INFO Method (Standards Track)

RFC3261 SIP: Session Initiation Protocol (Standards Track)

RFC3262 Reliability of Provisional Responses in the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC3264 An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP)

RFC3310 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Digest Authentication Using Authentication and Key Agreement (AKA)The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method (Standards

RFC3311 The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method (Standards Track)

RFC3312 Integration of Resource Management and Session Initiation Protocol (SIP)

RFC3313 Private Session Initiation Protocol (SIP) Extensions for Media Authorization (Informational)

RFC3323 A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC3325 Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks (Informational)

RFC3326 The Reason Header Field for the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC3327 Session Initiation Protocol (SIP) Extension Header Field for Registering Non-Adjacent Contacts (Standards Track)

RFC3329 Security Mechanism Agreement for the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC3388 Grouping of Media Lines in the Session Description Protocol (SDP)

RFC3420 Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging (Standards Track)

RFC3428 Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging (Standards Track)

RFC3455 Private Header (P-Header) Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for the 3rd-Generation Partnership Project (3GPP) (Informational)

RFC3486 Compressing the Session Initiation Protocol (SIP) Compression parameters supported. Compression and decompression not supported.

RFC3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method (Standards Track)

RFC3556 Session Description Protocol (SDP) Bandwidth Modifiers for RTP Control Protocol (RTCP) Bandwidth

RFC3581 An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing

RFC3603 Private Session Initiation Protocol (SIP) Proxy-to-Proxy Extensions for Supporting the PacketCable Distributed Call Signaling Architecture (Informational) Obsoleted by RFC5503

RFC3608 Session Initiation Protocol (SIP) Extension Header Field for Service Route Discovery During Registration (Standards Track)

RFC3840 Indicating User Agent Capabilities in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC3841 Caller Preferences for the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC3891 The Session Initiation Protocol (SIP) "Replaces" Header (Standards Track)

RFC3892 The Session Initiation Protocol (SIP) Referred-By Mechanism (Standards Track)

RFC3893 Session Initiation Protocol (SIP) Authenticated Identity Body (AIB) Format

RFC3903 Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Event State Publication (Standards Track)

RFC3911 The Session Initiation Protocol (SIP) "Join" Header (Standards Track)

RFC3966 The tel URI for Telephone Numbers

RFC4028 Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC4032 Update to the Session Initiation Protocol (SIP) Preconditions Framework

RFC4168 The Stream Control Transmission Protocol (SCTP) as a Transport for the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC4235 An INVITE-Initiated Dialog Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC4240 Basic Network Media Services with SIP

RFC4244 An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Request History Information (Standards Track)

RFC4412 Communications Resource Priority for the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC4457 The Session Initiation Protocol (SIP) P-User-Database Private-Header (P-Header) (Informational)

RFC4458 Session Initiation Protocol (SIP) URIs for Applications such as Voicemail and Interactive Voice Response (IVR)

RFC4474 Enhancements for Authenticated Identity Management in the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC4475 Session Initiation Protocol (SIP) Torture Test Messages (Informational)

RFC4483 A Mechanism for Content Indirection in Session Initiation Protocol (SIP) Messages

RFC4488 Suppression of Session Initiation Protocol (SIP) REFER Method Implicit Subscription (Standards Track)

RFC4538 Request Authorization through Dialog Identification in the Session Initiation Protocol (SIP) (Standards Track)

RFC4566 SDP: Session Description Protocol

RFC4568 Session Description Protocol (SDP) Security Descriptions for Media Streams

RFC4569 Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Registration of the Message Media Feature Tag

RFC4694 Number Portability Parameters for the "tel" URI

RFC4715 The Integrated Services Digital Network (ISDN) Subaddress Encoding Type for tel URI

RFC4759 The ENUM Dip Indicator Parameter for the "tel" URI

RFC4904 Representing Trunk Groups in tel/sip Uniform Resource Identifiers (URIs)

RFC4964 The P-Answer-State Header Extension to the Session Initiation Protocol for the Open Mobile Alliance Push to Talk over Cellular (Informational)

RFC4975 The Message Session Relay Protocol (MSRP) Signaling support only

RFC5002 The Session Initiation Protocol (SIP) P-Profile-Key Private Header (P-Header) (Informational)

RFC5009 Private Header (P-Header) Extension to (Informational)

RFC5049 Applying Signaling Compression (SigComp) to the Session Initiation Protocol (SIP) Parameter support only. Compression and decompression not supported.

RFC5079 Rejecting Anonymous Requests in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5118 Session Initiation Protocol (SIP) Torture Test Messages for Internet Protocol Version 6 (IPv6) (Informational)

RFC5318 The Session Initiation Protocol (SIP) P-Refused-URI-List Private-Header (P-Header)

RFC5360 A Framework for Consent-based Communications in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5365 Multiple-Recipient MESSAGE Requests in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5366 Conference Establishment Using Request-Contained Lists in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5367 Subscriptions to Request-Contained Resource Lists in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5368 Referring to Multiple Resources in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5373 Requesting Answering Modes for the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5393 Addressing an Amplification Vulnerability in Session Initiation Protocol (SIP) Forking Proxies

RFC5478 IANA Registration of New Session Initiation Protocol (SIP) Resource-Priority Namespaces

RFC5502 The SIP P-Served-User Private-Header (P-Header) for the 3GPP IP Multimedia (IM) Core Network (CN) Subsystem

RFC5503 Private Session Initiation Protocol (SIP) Proxy-to-Proxy Extensions for Supporting the PacketCable Distributed Call Signaling Architecture

RFC5626 Managing Client-Initiated Connections in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5627 Obtaining and Using Globally Routable User Agent URIs (GRUUs) in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5629 A Framework for Application Interaction in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5630 The Use of the SIPS URI Scheme in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5631 Session Initiation Protocol (SIP) Session Mobility

RFC5658 Addressing Record-Route Issues in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5767 User-Agent-Driven Privacy Mechanism for SIP

RFC5768 Indicating Support for Interactive Connectivity Establishment (ICE) in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5806 Diversion Indication in SIP (Historic)

RFC5839 An Extension to Session Initiation Protocol (SIP) Events for Conditional Event Notification

RFC5853 Requirements from Session Initiation Protocol (SIP) Session Border Control (SBC) Deployments

RFC5876 Updates to Asserted Identity in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC5923 Connection Reuse in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC6050 A Session Initiation Protocol (SIP) Extension for the Identification of Services

RFC6080 A Framework for Session Initiation Protocol User Agent Profile Delivery

RFC6086 Session Initiation Protocol (SIP) INFO Method and Package Framework (Standards Track)

RFC6140 Registration for Multiple Phone Numbers in the Session Initiation Protocol (SIP)

RFC6223 Indication of Support for Keep-Alive

RFC6228 Session Initiation Protocol (SIP) Response Code for Indication of Terminated Dialog

RFC6442 Location Conveyance for the Session Initiation Protocol

RFC6665 SIP-Specific Event Notification Obsoletes RFC3265

RFC6794 A Framework for Session Initiation Protocol (SIP) Session Policies

RFC7118 The WebSocket Protocol as Transport for the Session Initiation Protocol (SIP) Parameters supported

RFC7339 Session Initiation Protocol (SIP) Overload Control) Parameters supported

draft-fwmiller-ping-03 The SIP PING Method draft-fwmiller-ping-03 (DRAFT)

draft-ietf-sip-privacy-04 SIP Extensions for Network-Asserted Caller Identity and Privacy within Trusted Networks (Expired)

draft-patel-dispatch-cpc-oli-parameter Uniform Resource Identifier (URI) Parameters for indicating the Calling Party's Category and Originating Line Information

3GPP TS 24.229 v9.3.1 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; IP Multimedia Call Control Protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (Release 9)

3GPP TS 33.102 v9.2.0 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G Security; Security architecture (Release 9)