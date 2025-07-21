Seeker 易于在 CI/CD 开发工作流程中进行部署和扩展。本机集成、Web API 和插件能够无缝集成到用于本地、基于云、基于微服务和基于容器的开发的工具。无需大量配置、自定义服务或调整，即可获得直接可用的准确结果。

Seeker 在正常测试期间监视后台的 Web 应用交互，并能快速处理数十万个 HTTP 请求，在几秒钟内为您提供结果，误报率几乎为零，而且无需运行手动安全扫描。