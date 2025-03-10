CEVA：DSP 和 AI 处理器

结果：轻松合规并降低风险

借助Coverity轻松实现合规

遵守行业标准和法规可能会令人生畏，尤其是随着开发速度的加快、发现和识别代码并确保其质量变得日益困难时，进一步，如何处理所发现的违规行为可能更加令人生畏。Coverity允许您按类别轻松筛选已发现的问题，查看趋势报告，根据严重程度确定漏洞修复的顺序，最重要的是，可以跨团队和项目来管理策略合规。

CEVA将Coverity快速集成到其CI/CD 流程中，然后证明其满足行业监管要求。Leibovich发现Coverity“提高了代码质量和安全性”，帮助“以低误报率发现缺陷”并“执行MISRA C和AUTOSAR C++等编码标准”。最重要的是，Coverity很容易“与内部开发的编译器相集成”，这意味着现有的开发活动不会受到这个新增方案的干扰。

借助Black Duck降低风险

如果没有应用组合中代码的完整视图，特别是开源代码，企业将会面临安全性、许可证合规和代码质量风险。许可违规可能给企业带来代价惨重的诉讼风险，或损害企业宝贵的知识产权。

Black Duck帮助CEVA消除了开发环境的许可合规证风险。在考察了数个工具之后，CEVA发现Black Duck最容易集成，对其蓬勃发展的安全计划破坏最小，同时还能立竿见影见到成效。Leibovich表示，Black Duck“将开源代码识别和管理功能集成到了我们的SDLC中”并帮助“识别我们正在使用的开源许可证”，所有这些都是有助于将许可证违规风险降至最低的关键活动。

新思科技帮助CEVA加强了安全工作，助力其解决方案实现了安全质量承诺。通过加强安全与合规工作，CEVA增强了客户对其产品的信任。谈到公司的最新安全态势，Leibovich指出“CEVA可以证明我们严格按照安全协议开展工作，我们没有因为使用开源代码而与客户产生问题。我们可以展示这些代码都要经过静态分析工具的分析，因此[我们]拥有质量更好的软件。我们可以证明CEVA是严格按照安全协议开展工作的。”

现在，Coverity和Black Duck扫描工具可在CEVA的开发管道中自动启动，并为开发人员和管理人员提供详细的报告，以便他们确保安全性与合规性。这样，开发团队便可以腾出时间专注于本职工作，集中精力开发他们所擅长的业界领先的处理器和平台IP解决方案。