挑战

提高软件项目的质量和安全性

FPT Software 为客户提供完整的生命周期服务，包括软件设计、开发、迁移和现代化。为客户的系统提供软件组件，通常意味着使用原本并不是为现代互连环境而设计的旧代码和架构。这些必须经过严格测试，以实现当今现代应用程序所需的质量和安全性。

FPT Software 首席交付官兼执行副总裁 Do Van Khac 表示：“赢得客户的信任是我们的首要任务，我们始终专注于提高代码安全性。我们经常遇到不兼容的旧代码和架构所带来的风险，这导致修复成本增加。我们不断寻找各种工具，以期在开发生命周期中尽早提高代码质量和安全性。”

FPT 的交付指挥中心 (DCC) 对几种静态分析解决方案进行了详细评估；最终确定 Coverity Static Analysis 是最为适合他们的方案。通过帮助在开发流程的早期识别和修复软件问题，Coverity 不仅可以加速 FPT 代码审查，以提高代码质量和安全性，还可以帮助 FPT 减少以后解决这些问题的需求和成本。

随着开源组件和库在软件开发中的使用越来越多，FPT 的客户要求该公司扩展其软件测试，包括软件组件分析 (SCA)。FPT 于 2019 年实施了 Black Duck 的 Black Duck SCA，如今，FPT 对其几乎所有软件项目都使用 Coverity 和 Black Duck 进行测试。