Bluetooth LE Audio CCP Server Test Suite Data Sheet
Test Suite:
Bluetooth LE Audio CCP Server Test Suite
Direction:
Server

Call Control Profile (CCP) is a profile that enables a device to control calls and call states on telephony bearers on a remote device using Bluetooth Low Energy (LE).

Used specifications

Specification
Title
Notes
CCP
Call Control Profile v1.0
TBS
Telephone Bearer Service v1.0

Tool-specific information

Tested messages
Specifications
Notes
Bearer Provider Name Read
Telephone Bearer Service
Bearer UCI Read
Telephone Bearer Service
Bearer Technology Read
Telephone Bearer Service
Bearer URI Schemes Read
Telephone Bearer Service
Content Control ID Read
Telephone Bearer Service
Status Flags Read
Telephone Bearer Service
Incoming Call Target Bearer URI Read
Telephone Bearer Service
Call Control Point Optional Opcodes Read
Telephone Bearer Service
Incoming Call Read
Telephone Bearer Service
Call Friendly Name Read
Telephone Bearer Service
Call Control Point Operations
Telephone Bearer Service
Originate, Terminate, Hold, Retrieve, Join calls
Incoming Call Handling
Telephone Bearer Service
Bearer Signal Strength Reporting Interval
Telephone Bearer Service
Bearer Signal Strength Read
Telephone Bearer Service
Current Calls Read (after Originate)
Telephone Bearer Service
Test tool general features
  • Fully automated black-box negative testing
  • Ready-made test cases
  • Written in Java(tm)
  • GUI command line remote interface modes
  • Instrumentation (health-check) capability
  • Support and maintenance
  • Comprehensive user documentation
  • Results reporting and analysis
