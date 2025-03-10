希望在敏捷工作流程中确保软件质量，这一愿望推动了安全团队和开发团队日益向这样一种趋势发展：在 DevOps 速度下运行应用安全程序。但是，由于以下几个原因，这可能很难实现：

信息收集、整理和分析存在重大问题。这一过程十分复杂，涉及运行 AST 工具、使用来自不同来源和格式的结果、执行人工代码检查，然后仔细分析哪些结果需要首先修复。

安全团队难以分配足够多的资源来分类划分现有漏洞。这是因为手动收集相关数据和业务背景以评估单个结果的优先级，会耗费大量时间。

需要采用更为简单的方法来使用大量不断增长的 AST 安全结果并确定其中关键的工作，这一趋势正变得日益明显。在 2020 年 11 月对应用程序测试服务中的智能自动化进行的一项 Gartner 研究中，高级安全测试的成功用例包括能够使用测试结果并将其与相关业务指标关联起来，并从该分析中找出易受攻击的软件。这些能力对于确保更好的弹性、成本优化和产品质量至关重要。帮助组织有效地实现这一结果，其中有许多方面都依赖于拥有良好的 AVC 解决方案。