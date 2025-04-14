AI编码助手对软件而言喜忧参半

AI编码助手现已大量嵌入到开发人员的工作流中，无论是作为插件还是通过常用IDE和CI平台中的API。AI代码生成器利用在数千个开源项目和数百万行公开源代码上训练的大语言模型(LLM)，还参考了大量脆弱、易受攻击且存在法律问题的代码片段。

仅通过对AI代码生成器下达一个简单的指令，开发人员便可能会在无意间将第三方代码问题转化为自己的代码问题。