在开发管道中自动执行安全测试

开发团队依靠复杂的系统和多样化的工具来推动创新，安全团队也不能落后，不能让未经测试的软件投入生产。随着DevOps工作流、AI生成的代码和云原生部署成为常态，AppSec团队必须找到在不影响开发速度的情况下执行安全标准的方法。

Black Duck的DevSecOps解决方案可以帮助您在软件开发生命周期(SDLC)和CI/CD管道中建立自动化安全门，但不会带来软件无法按期交付的风险，也不会给开发人员带来额外的负担。