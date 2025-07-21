DevSecOps 是应用安全 (AppSec) 领域一个相对较新的术语，通过在 DevOps 活动中扩大开发和运营团队之间的紧密协作，将安全团队也包括进来，从而在软件开发生命周期 (SDLC) 的早期引入安全。这就要求改变开发、安全、测试、运营等核心职能团队的文化、流程和工具。基本上，DevSecOps 意味着安全成为共同的责任，而参与 SDLC 的每个人都有责任在 DevOps CI/CD 工作流中构建安全。[1]
随着发布速度和频率不断增加，传统的应用安全团队已经无法跟上发布的步伐，以确保每个发布都是安全的。
为解决这个问题，组织需要在整个 SDLC 中持续构建安全性，以便 DevOps 团队能够快速、高质量地交付安全的应用。越早地将安全性引入到工作流中，就能越早地识别和补救安全弱点和漏洞。这一概念属于“左移”范畴，将安全测试转移给开发人员，使他们能够几乎实时地修复代码中的安全问题，而不是像在传统开发环境中那样，一直等到 SDLC 结束。
通过 DevSecOps，组织可以将安全性无缝集成到其现有的持续集成和持续交付 (CI/CD) 实践中。DevSecOps 涵盖从规划和设计到编码、构建、测试和发布的整个 SDLC，提供实时连续的反馈循环和见解。
DevOps 是一种理念，包括组织文化、流程，以及技术和工具三大支柱，旨在帮助开发和 IT 运营团队协同合作，以比传统软件开发流程更快、更敏捷、更迭代的方式构建、测试和发布软件。
根据《DevOps 手册》，“按照 DevOps 理念，开发人员可以收到有关其工作的快速、持续反馈，这使他们能够快速、独立地实现、集成和验证其代码，并将代码部署到生产环境中。”[2]
简而言之，DevOps 旨在消除两个传统上相互独立的团队（开发和运营）之间的障碍。在 DevOps 模型中，开发和运营团队在整个软件应用生命周期内（从开发和测试到部署再到运营）一直保持合作。
几乎所有现代软件组织现在都使用基于敏捷的 SDLC 来加速其软件版本（包括更新和修复）的开发和交付。DevOps 和 DevSecOps 等开发方法将敏捷框架用于不同用途。DevOps 关注的是应用交付的速度，而 DevSecOps 通过尽可能快地交付尽可能安全的应用来提高速度和安全性。DevSecOps 的目标是促进安全代码库的快速开发。[3]
根据 DevSecOps 的理念，组织应将安全集成到 DevOps 生命周期的各个部分，包括启动、设计、构建、测试、发布、支持、维护等。在 DevSecOps 中，安全是 DevOps 价值链中每个人的共同责任。DevSecOps 涉及开发、发布管理（或运营）和安全团队之间持续、灵活的协作。简而言之，DevSecOps 可帮助您保持速度，同时不影响安全性。
归根结底，DevSecOps 之所以重要，是因为它可以更早地、有意识地将安全性融入 SDLC 中。[4] 如果开发组织从一开始就将安全性考虑在代码中，那么在漏洞进入生产环境之前或发布之后发现并修复它们会更容易，成本也更低。多种行业的组织均可实施 DevSecOps，打破开发、安全和运营之间的界限，从而更快地发布更安全的软件：
要实施 DevSecOps，组织应考虑在其 CI/CD 流程中集成各种应用安全测试 (AST) 工具。以下是一些常用的 AST 工具：
SAST
SAST 工具扫描专有代码或自定义代码，查找编码错误和设计缺陷，避免产生可利用的弱点。SAST 工具主要用于 SDLC 的编码、构建和开发阶段。Coverity 就是一种这样的 SAST 工具。
SCA
Black Duck 等 SCA 工具可扫描源代码和二进制文件，以识别开源和第三方组件中的已知漏洞。它们还可提供对安全和许可证风险的洞见，以加快确定优先级和开展补救工作。此外，它们还可无缝集成到 CI/CD 流程中，从构建集成直至生产前的发布，持续检测新的开源漏洞。
IAST
IAST 工具在手动或自动功能测试期间在后台工作，分析 Web 应用的运行时行为。例如，Seeker IAST 工具使用插装来观察应用请求/响应交互、行为和数据流。它可检测运行时漏洞并自动重现和测试结果，为开发人员提供详细洞见，内容具体到发生漏洞的代码行。这可让开发人员将时间和精力集中在解决关键漏洞上。
DAST
DAST 是一种自动黑盒测试技术，它模仿黑客与您的 Web 应用或 API 交互的方式。它通过网络连接和检查应用的客户端渲染来测试应用，就像渗透测试工具一样。[5] DAST 工具不需要访问您的源代码或自定义来扫描堆栈。它们与您的网站交互，从而以较低的误报率发现漏洞。例如，Black Duck DAST 工具可识别 Web 应用和 API 上的漏洞，包括移动后端服务器、IoT 设备和任何 RESTful 或 GraphQL API 等 Web 连接设备。[6]
[1] https://www.csoonline.com/article/3245748/what-is-devsecops-developing-more-secure-applications.html
[2] https://itrevolution.com/book/the-devops-handbook/
[3] https://blogs.cornell.edu/react/devops-vs-devsecops-what-is-the-difference/
[4] https://enterprisersproject.com/article/2018/1/why-devsecops-matters-it-leaders
[5] https://jaxenter.com/dast-devops-166973.html
[6] https://www.channele2e.com/investors/exits/synopsys-buys-tinfoil-security/