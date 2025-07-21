DevSecOps 是应用安全 (AppSec) 领域一个相对较新的术语，通过在 DevOps 活动中扩大开发和运营团队之间的紧密协作，将安全团队也包括进来，从而在软件开发生命周期 (SDLC) 的早期引入安全。这就要求改变开发、安全、测试、运营等核心职能团队的文化、流程和工具。基本上，DevSecOps 意味着安全成为共同的责任，而参与 SDLC 的每个人都有责任在 DevOps CI/CD 工作流中构建安全。[1]

随着发布速度和频率不断增加，传统的应用安全团队已经无法跟上发布的步伐，以确保每个发布都是安全的。

为解决这个问题，组织需要在整个 SDLC 中持续构建安全性，以便 DevOps 团队能够快速、高质量地交付安全的应用。越早地将安全性引入到工作流中，就能越早地识别和补救安全弱点和漏洞。这一概念属于“左移”范畴，将安全测试转移给开发人员，使他们能够几乎实时地修复代码中的安全问题，而不是像在传统开发环境中那样，一直等到 SDLC 结束。

通过 DevSecOps，组织可以将安全性无缝集成到其现有的持续集成和持续交付 (CI/CD) 实践中。DevSecOps 涵盖从规划和设计到编码、构建、测试和发布的整个 SDLC，提供实时连续的反馈循环和见解。