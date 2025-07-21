定义
模糊测试是一种自动化软件测试方法，它向系统注入非法、畸形或非预期的输入，以揭示软件缺陷和漏洞。模糊测试工具将这些输入注入系统，然后对诸如崩溃或信息泄漏等异常情况进行监控。更简单地说，模糊测试将意外非预期的输入引入到系统中，以查看系统是否对这些输入产生任何指示安全性、性能或质量差距或问题的负面反应。
模糊测试是一种自动化软件测试方法，它向系统注入非法、畸形或非预期的输入，以揭示软件缺陷和漏洞。模糊测试工具将这些输入注入系统，然后对诸如崩溃或信息泄漏等异常情况进行监控。更简单地说，模糊测试将意外非预期的输入引入到系统中，以查看系统是否对这些输入产生任何指示安全性、性能或质量差距或问题的负面反应。
据 fuzzing.info 所述，Barton Miller 教授在 20 世纪 80 年代提出了“模糊”一词。在风暴期间，Miller 通过拨号网络登录 UNIX 系统，发现信号受到相当大的干扰。干扰最终导致了崩溃。后来，Miller 让他的学生用一个模糊发生器模拟他的经历，用噪音“轰炸” UNIX 系统，看看他们是否会崩溃。
模糊测试的基本前提是将特意构造的畸形输入引入到系统中，以识别故障。模糊测试工具有三个关键组件：“诗人” (poet) 会创建畸形输入或测试用例，“信使” (courier) 将测试用例传送给目标软件，以及“神使” (oracle) 检测目标软件是否存在故障。
该过程从诗人开始，该诗人创建测试用例以在目标软件上进行尝试。测试用例可以是随机的、基于模板演进的或基于模型的。随机模糊测试涉及插入到系统中的随机数据。基于模板演进的模糊测试将异常引入到有效输入中，然后对在初始测试期间系统的行为的反馈加以考虑、处理，以使后续测试有所变化且更有效。基于模型的测试用例则基于对需要测试的协议、文件格式或 API 的理解 — 即测试了解系统的规则。因此，基于模型的模糊测试能够系统地打破所有规则。
接下来，信使传递测试用例。传递方法因要执行的模糊测试类型而有很大差异，但最终目标始终相同：向目标传递测试。
最后，神使确定测试用例是否通过。神使检查目标系统，查看是否已发生任何形式的故障。了解故障至关重要 — 如果没有此信息，测试人员将无法重现故障、检查故障并确定故障修复方法。
模糊测试为安全和质量方案提供了各种优势。
通常，开源的模糊测试工具会带来各种挑战。
Black Duck 业界领先的 Defensics® 模糊测试工具是一款全面的自动化解决方案，可使组织智能地测试其软件，轻松发现并解决未知的漏洞和弱点，同时不影响其产品的安全和质量性能。Defensics 的强大之处在于对协议、文件格式以及网络和目标接口的深入理解，这点使 Defensics 能够应用真正的智能，从而将非功能性测试用例的数量缩减到关键且可管理的少数部分。借助 Defensics，您能够获得所需的模糊测试广度和深度。
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