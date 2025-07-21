模糊测试的基本前提是将特意构造的畸形输入引入到系统中，以识别故障。模糊测试工具有三个关键组件：“诗人” (poet) 会创建畸形输入或测试用例，“信使” (courier) 将测试用例传送给目标软件，以及“神使” (oracle) 检测目标软件是否存在故障。



该过程从诗人开始，该诗人创建测试用例以在目标软件上进行尝试。测试用例可以是随机的、基于模板演进的或基于模型的。随机模糊测试涉及插入到系统中的随机数据。基于模板演进的模糊测试将异常引入到有效输入中，然后对在初始测试期间系统的行为的反馈加以考虑、处理，以使后续测试有所变化且更有效。基于模型的测试用例则基于对需要测试的协议、文件格式或 API 的理解 — 即测试了解系统的规则。因此，基于模型的模糊测试能够系统地打破所有规则。

接下来，信使传递测试用例。传递方法因要执行的模糊测试类型而有很大差异，但最终目标始终相同：向目标传递测试。

最后，神使确定测试用例是否通过。神使检查目标系统，查看是否已发生任何形式的故障。了解故障至关重要 — 如果没有此信息，测试人员将无法重现故障、检查故障并确定故障修复方法。