Open Worldwide Application Security Project (OWASP) 是一个致力于提高软件安全性的非营利性基金会。它以“开放式社区”模式运作，这意味着任何人都可以参加与 OWASP 相关的在线聊天、项目等，并为其做出贡献。从在线工具和视频到论坛和活动，OWASP 确保其所有内容均为免费，而且可以在其网站上轻松访问。

OWASP Top 10 提供了十大最关键的 Web 应用程序安全风险的排名和补救指南。基于 OWASP 开放式社区贡献者的广泛知识和经验，该报告采纳了来自世界各地的安全专家的共识。风险等级根据所发现的安全缺陷的频率、所发现漏洞的严重程度及其潜在的影响程度进行排序。该报告的目的是让开发人员和 Web 应用程序安全人员深入了解最常见的安全风险，以便他们能够将报告的结果和建议纳入自己的安全实践中，从而尽量减少其应用程序中已知的风险。