为了应对软件开发组织采取更多步骤来保护其应用程序的安全，攻击者不得不使自己的方法更有“创意”。代码重用和云原生方法的急剧而持续的增长，为他们提供了额外的角度来发动与他们意向目标稍微偏离的攻击。仅仅利用一个弱点就为威胁行动者打开了通往供应链的大门，他们能窃取敏感数据、植入恶意软件并控制系统——最近我们看到了很多这样的例子。



鉴于安全漏洞不断增加，拜登总统发布了一项行政命令，指示多个联邦组织的负责人围绕他们使用和操作的软件制定额外的安全指南。该命令旨在增强美国的网络安全状况，促使在全国范围内重新审查远远超出联邦层面规定的组织安全实践。

