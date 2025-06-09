潜心开发可执行的解决方案



我们绝不会给您留下一份长长的漏洞清单。每次评估结束后，我们的专家都会和相应的开发/安全团队举行宣读会。会上，我们将评审在评估过程中发现的所有漏洞、回答您团队的问题，并研讨可执行的缓解和补救策略。

