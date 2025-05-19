了解您的优势和劣势，以制定长期计划

与其他框架不同，BSIMM 是描述性的，不是规定性的。它记录了您组织当前的实践——而不是一个专家小组认为您应该做的事。它帮助您了解自己组织的优势和劣势，以及根据您组织的具体风险和能力，确定优先考虑哪些领域的活动。

下一步是制定一个成熟度行动计划 (MAP)，其中包含详细的步骤，以满足您的软件安全目标。