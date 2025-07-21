使 SBOM 成为整个应用程序生命周期的一部分

将软件物料清单 (SBOM) 导入 Black Duck，以自动将依赖项映射到已知组件，并为自定义或商业依赖项创建新组件。

导出带标准或自定义字段的 SPDX 和 CycloneDX 报告，以确保应用程序透明并符合客户或行业要求。

集成 SDLC 工具，以自动生成 SBOM，并持续监控 SBOM 依赖项，以检测现有或新发现风险。