您的开发团队正在构建的软件越来越复杂，交付速度也比以往任何时候都快。保护软件安全需要自动化的应用安全测试(AST) 、简化的策略和AI驱动的补救措施，以满足前所未有的规模需求。
Black Duck企业应用安全解决方案有助于降低保护应用程序的复杂性，以便您可以在不牺牲安全性的情况下快速构建软件应用。
大多数企业都有数百个应用程序，并使用数十种不同的工具对这些应用程序进行测试，这使得它们的管理、支持、优先级排序和整体风险报告变得十分困难。
实施诸如Black Duck Polaris™ Platform这类简单的、现代的AST解决方案，工作团队能够集成并自动化测试整个工作流 — 从IDE和SCM直到补救，同时保持对应用风险的完整可视。
从SCM仓库装载项目，将其与现有的DevOps工具集成，并使用市场领先的SAST、SCA和DAST进行扫描 — 所有这些都可在一个统一平台上完成。
定义并自动化安全控制，智能地优先处理与业务相关的关键问题，并通过内置仪表盘获得对所有AppSec风险的单一视图。
强大的、业界领先的AST引擎；对PR和代码变更的快速扫描；以及能够简化并加速漏洞管理的AI，可助您扩展AppSec活动。
工作团队需要直接从SCM自动装载应用程序，以确保快速完成全方位扫描。
企业有很多的应用程序、项目和SCM仓库，并且不断地添加或升级新的分支。Polaris平台能够从您的SCM仓库自动加入新的项目/分支，并提供自动扫描与分析，无需人工干预。
工作团队需要跨越整个SDLC实施一致的策略与控制。
Polaris平台能够简化策略的定义与实施。它允许安全团队基于特定的上下文（如问题严重性）来集中定义策略，从而自动启动安全操作。可定制的工作流可以直接集成到开发人员工作流中，以使关键的安全活动无缝且高效。
当软件风险成为业务风险，工作团队将需要可操作的、实时的风险洞察。
审计软件及其组件是一项艰巨的任务，因为软件代码有成千上万的来源，且受到快速变化的影响。Polaris提供简单的仪表盘，可以在任何时间显示您最脆弱的应用和整体风险状况。
现代软件开发需要强大的、适应性强的应用安全性。
运行在具有复杂配置的现代架构上的大型应用需要根据每个应用程序的风险状况进行定制扫描。基于云的Polaris平台能够自动执行多种类型的AST — 从基于IDE的代码变更快速扫描直到按需进行的全面分析。以强大的扫描引擎为后盾的强大分析，使您能够基于业务需求随时进行任何深度的任何扫描。