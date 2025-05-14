您的开发团队正在构建的软件越来越复杂，交付速度也比以往任何时候都快。保护软件安全需要自动化的应用安全测试(AST) 、简化的策略和AI驱动的补救措施，以满足前所未有的规模需求。

Black Duck企业应用安全解决方案有助于降低保护应用程序的复杂性，以便您可以在不牺牲安全性的情况下快速构建软件应用。

现代化您的企业AppSec项目

大多数企业都有数百个应用程序，并使用数十种不同的工具对这些应用程序进行测试，这使得它们的管理、支持、优先级排序和整体风险报告变得十分困难。

实施诸如Black Duck Polaris Platform这类简单的、现代的AST解决方案，工作团队能够集成并自动化测试整个工作流 — 从IDE和SCM直到补救，同时保持对应用风险的完整可视。

简化AppSec管理

从SCM仓库装载项目，将其与现有的DevOps工具集成，并使用市场领先的SAST、SCA和DAST进行扫描 — 所有这些都可在一个统一平台上完成。

协调您的团队

定义并自动化安全控制，智能地优先处理与业务相关的关键问题，并通过内置仪表盘获得对所有AppSec风险的单一视图。

扩展您的AppSec项目

强大的、业界领先的AST引擎；对PR和代码变更的快速扫描；以及能够简化并加速漏洞管理的AI，可助您扩展AppSec活动。

通过强大的、全面的AST平台来简化您的企业AppSec

自动装载应用程序

工作团队需要直接从SCM自动装载应用程序，以确保快速完成全方位扫描。

企业有很多的应用程序、项目和SCM仓库，并且不断地添加或升级新的分支。Polaris平台能够从您的SCM仓库自动加入新的项目/分支，并提供自动扫描与分析，无需人工干预。

Polaris可在几分钟内开始扫描
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A screenshot of Black Duck Polaris Platform highlighting the policy management setup.

实施一致的安全控制

工作团队需要跨越整个SDLC实施一致的策略与控制。

Polaris平台能够简化策略的定义与实施。它允许安全团队基于特定的上下文（如问题严重性）来集中定义策略，从而自动启动安全操作。可定制的工作流可以直接集成到开发人员工作流中，以使关键的安全活动无缝且高效。

Polaris允许轻松定制策略配置

加速问题修复

工作团队需要安全问题的集中视图，以便快速了解、确定优先级并处理最严重的风险。

AppSec团队被大量的漏洞淹没，这使得他们很难识别并优先处理最关键的问题。Polaris平台可以跨越SASTSCADAST对问题进行优先级排序，以确保关键问题及时得到处理，减少待办事项的积压，并更好地协调企业的应用安全和开发工作。

 

Polaris Assist是AI驱动的应用安全助手，将我们数十年的真实世界数据洞察 — 包括安全编码模式、漏洞检测规则和开源知识库 — 与强大的LLM相结合，能够为安全和开发团队提供易于理解的漏洞摘要、AI生成的修复建议和和其他洞察，以帮助他们更快地构建安全软件。

Polaris Assist有助于更快地构建安全软件
A screenshot of the Black Duck Polaris dashboard showing issue summary, code analysis, and fix recommendations from Polaris Assist.
A screenshot of Black Duck Polaris Platform's test summary dashboard highlighting the holistic view of a company's health and risk posture.

获得 企业AppSec风险的全面视图

当软件风险成为业务风险，工作团队将需要可操作的、实时的风险洞察。

审计软件及其组件是一项艰巨的任务，因为软件代码有成千上万的来源，且受到快速变化的影响。Polaris提供简单的仪表盘，可以在任何时间显示您最脆弱的应用和整体风险状况。

使用Polaris可以全面了解风险

利用强大的AST来覆盖不断增长的软件足迹

现代软件开发需要强大的、适应性强的应用安全性。

运行在具有复杂配置的现代架构上的大型应用需要根据每个应用程序的风险状况进行定制扫描。基于云的Polaris平台能够自动执行多种类型的AST — 从基于IDE的代码变更快速扫描直到按需进行的全面分析。以强大的扫描引擎为后盾的强大分析，使您能够基于业务需求随时进行任何深度的任何扫描。

了解有关Polaris主要特性的更多信息
A screenshot of Black Duck Polaris Platform executive dashboard summary highlighting SAST, SCA, and DAST scans performed in the application security platform.

有关企业AppSec风险管理的参考资料

Software Vulnerability Snapshot

《软件漏洞快照报告》

深入了解基于web的应用和系统的当前安全状况

下载该报告
Managing Risk at Scale: How to Gain Visibility, Quiet the Noise, and Secure Applications Across the Enterprise eBook cover

《大规模管理AppSec风险》

了解如何在整个企业中获得可视性并保护您的应用

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对最重要的软件安全计划的分析

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