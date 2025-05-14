您的开发团队正在构建的软件越来越复杂，交付速度也比以往任何时候都快。保护软件安全需要自动化的应用安全测试(AST) 、简化的策略和AI驱动的补救措施，以满足前所未有的规模需求。

Black Duck企业应用安全解决方案有助于降低保护应用程序的复杂性，以便您可以在不牺牲安全性的情况下快速构建软件应用。