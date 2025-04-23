Black Duck 的开源 KnowledgeBase™ 知识库收录了业界超全面的开源项目、许可证和安全信息数据库，其中的信息均由 Black Duck 网络安全研究中心 (CyRC)负责获取和管理，涵盖超过 57,700 个暂存库和存储库的 870 多万个开源组件。