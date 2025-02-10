您可以免费使用开源软件，但仍需要遵守其许可证条款，以避免可能使您自己的知识产权 (IP) 所有权面临风险的法律挑战。 Black Duck® SCA 帮助团队跟踪开源许可证、管理冲突，并遵守其使用的开源项目的许可证义务。