Black Duck 软件组成分析 (SCA) 可帮助您保护软件供应链，自动识别任何代码库、应用程序或容器中的开源项和第三方依赖项。
多种扫描技术让您能全面了解源代码、容器和二进制文件中的开源、第三方和自定义组件依赖项。
独立研究的漏洞、许可证和组件运行状况洞察可简化组件选择，以及问题优先排序和补救。
开箱即用的可定制策略使您能够将开源治理集成并自动化到您的开发工作流和工具链中。
无论您的开发技术栈是什么样子，Black Duck 都可以帮助您将 SCA 无缝集成到您的开发和 DevOps 工作流以及工具链中。
正在寻找针对现代开发优化且易于使用的 SaaS 解决方案？ 借助 Polaris fAST SCA，您可以通过源代码管理器和持续集成事件触发自动扫描，在几分钟内完成开源安全风险的加载并开始管理。
您是否需要一个可以在您的环境部署中的 SCA 解决方案？ Black Duck 提供各种本地部署方式，包括对离线环境的支持。借助软件风险管理器，您可以将软件组成分析集成到统一的应用程序安全态势管理解决方案中。
我们的 SCA 解决方案基于一组通用的扫描、分析和数据技术，确保您在云端、本地和 IDE 中获得同样快速、准确且可扩展的结果。
自 2017 年以来，Black Duck 一直是 Forrester Wave™ 软件组成分析领域的领导者，其分析依托于对当前产品、战略和市场占有率的评估。
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