在不引入风险的情况下利用AI

据Gartner®预测，到2025年底，超过一半的新代码将由AI生成。您可以在无需担心引入新风险的情况下利用这种提高生产力的技术。Black Duck可以在代码进入源码管理系统或构建管道之前分析AI生成的代码，以识别许可合规问题和安全问题。