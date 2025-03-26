在软件应用抵达用户手中之前，已经被无数的开发人员接触过；由开源、专有和第三方代码组成；由人类、AI和自动化工具所构建。Black Duck可以提供对这个复杂软件供应链的可视性，并能够处理在此过程中引入的无意和恶意威胁。
识别开源依赖关系，并根据组件元数据和风险指标自动限制使用。
持续监控应用程序依赖关系，以发现安全漏洞和恶意软件。
通过生成SBOM和安全开发实践来满足行业或客户需求。
只有75%的开源依赖问题可以通过标准的识别方法得到解决。Black Duck采用声明性和非声明性相结合的混合方法，来识别项目中涉及的所有开源依赖关系，无关其包含方式、所用语言以及是否访问了源代码。
从漏洞到配置错误、再到暴露在不安全管道的保密信息，攻击者可以利用多种途径渗透到软件供应链中。Black Duck使用静态和二进制分析来揭示留在构件中的不安全配置和保密信息。Black Duck安全咨询服务可以在提供关键指标的同时，帮助工作团队优先考虑并修复开源漏洞。
软件物料清单(SBOM)对于识别软件供应链风险至关重要，现已成为许多行业的强制性要求。Black Duck可以导入第三方SBOM，将声明的依赖关系与内部项目相结合，并以SPDX和CycloneDX格式导出第一方SBOM。标准及自定义的模板使得团队能够生成符合不同客户和行业要求的SBOM。
随着您面临日益严重的网络安全威胁、数据隐私问题以及提高透明度的压力，软件供应链监管变得越来越重要。Black Duck提供完整的解决方案，可以帮助您建立安全的开发实践，并为满足众多法规和要求做好准备，如NIST安全软件开发框架(SSDF)。
据Gartner®预测，到2025年底，超过一半的新代码将由AI生成。您可以在无需担心引入新风险的情况下利用这种提高生产力的技术。Black Duck可以在代码进入源码管理系统或构建管道之前分析AI生成的代码，以识别许可合规问题和安全问题。
自动化对于一边继续专注手头的任务（即软件开发）、一边有效识别和减轻安全威胁至关重要。Black Duck自动化解决方案可以扫描漏洞、管理依赖关系、生成报告并执行安全与合规策略。